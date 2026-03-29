Semana Santa 2026: ¿Está cerrado Los Juanes? Así se encuentra este 28 de marzo

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La ministra de Turismo, Daniela Cabello, aclaró los rumores sobre un posible cierre de Bajo Los Juanes en el Parque Nacional Morrocoy para Semana Santa.

Junto a prestadores servicios dijo: "Hoy sábado 28 de marzo, estamos en el primer fin de semana de Semana Santa, estamos en el Bajo Los Juanes, dijeron que estaba cerrado, que los prestadores de servicio estaban molestos".

Sin embargo aclaró: "Aquí estamos trabajando, ejerciendo una actividad económica, se están brindando servicios a los bañistas, organizadas las embarcaciones, con una área de piscina amplia, así que vénganse para Los Juanes a disfrutar, estamos abiertos y organizados y con un trabajo en equipo".

El Parque Nacional Morrocoy fue motivo de polémica durante carnaval, luego que circularan imágenes que se hicieron virales en redes sociales, y que generaron críticas de toda índole.

Al respecto, el Ejecutivo anunció medidas para organizar las visitas a Los Juanes y otros cayos, con miras a reducir el impacto ambiental, durante temporadas altas.

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