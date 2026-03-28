Delcy Rodríguez: Pido a Dios una Venezuela sin sanciones para recuperar el ingreso de los trabajadores

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Este sábado 28 de marzo, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, se refirió nuevamente al ingreso de los trabajadores venezolanos y la necesidad de liberar al país de sanciones para recuperarlo.

Durante un recorrido por Petare para supervisar la distribución de pescado a precios bajos expresó: "Se lo pido a Dios todos los días, una Venezuela libre de sanciones, para recuperar el ingreso de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, para reintegrar la recuperación social, el tejido social, las misiones sociales que legó el Comandante Hugo Chávez, que las podamos consolidar con una Venezuela libre de sanciones".

Rodríguez calificó como "asombroso" el desempeño económico del país, destacando que, en medio del bloqueo, la Nación "se ha posicionado como líder en crecimiento dentro de la región".

Economía diversificada

Acompañada del ministro para Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; la presidenta Encargada insistió en que se está construyendo "una economía diversificada".

El Gobierno Nacional está "construyendo una economía que busca otras alternativas, que busca potenciar motores productivos de Venezuela" para dejar de ser una economía "monodependientes de la renta petrolera".

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