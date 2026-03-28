Gobierno apunta a reactivar rutas aéreas con dos potencias internacionales: sepa cuáles son

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El Gobierno venezolano avanza en un plan para reactivar conexiones aéreas con mercados internacionales estratégicos, como parte de una estrategia para fortalecer el turismo.

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, confirmó que se han sostenido reuniones con aerolíneas extranjeras y representantes diplomáticos para evaluar la reapertura de rutas suspendidas en años anteriores.

Reuniones con aerolíneas y embajadas

Según lo informado por Globovisión, una aerolínea canadiense fue parte de las conversaciones para retomar vuelos chárteres que anteriormente conectaban Montreal con Caracas y la isla de Margarita. Estos servicios eran utilizados principalmente por turistas que buscaban destinos de playa en el Caribe venezolano.

Además, se desarrollaron encuentros con el embajador de Alemania en Caracas para impulsar contactos con la aerolínea Condor, con la intención de restablecer rutas desde Europa hacia Venezuela.

Nuevas rutas regionales en estudio

El plan también contempla la apertura de vuelos chárteres desde ciudades colombianas como Cali y Medellín hacia destinos venezolanos. Esta iniciativa busca fortalecer el turismo regional y facilitar el traslado de viajeros dentro de Sudamérica. Entre los destinos prioritarios destacan Caracas y la isla de Margarita, considerada uno de los principales polos turísticos del país.

La ministra Cabello también destacó la posibilidad de reactivar vuelos directos con Estados Unidos mediante acuerdos con aerolíneas internacionales, lo que ampliaría significativamente la conectividad aérea. A esto se suma el interés por reactivar operaciones de cruceros hacia Venezuela.

El Gobierno sostiene que el país cuenta con condiciones favorables para el turismo, destacando la seguridad y los atractivos naturales como elementos clave para atraer visitantes extranjeros.

En cuanto a cifras, se mencionó que Venezuela ha recibido más de 50.000 turistas rusos y más de 22.000 polacos a través de vuelos chárteres en temporadas recientes.

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