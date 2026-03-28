Liberan a la apoderada del Diario La Voz, Blanca Suárez: estuvo más de un año detenida

Suscríbete a nuestros canales

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) anunció este sábado 28 de marzo la liberación de la abogada Blanca Suárez, quien es la apoderada del Diario La Voz.

A través de sus canales oficiales, el SNTP brindó detalles del caso de Suárez, quien estuvo más de un año detenida.

Cargos contra Blanca Suárez

De acuerdo con la información proporcionada por el SNTP, Suárez fue detenida el pasado 25 de febrero de 2025, por su vinculación judicial con Diario La Voz, el cual cerró el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) el 2 de octubre de 2024.

Durante el procedimiento le imputaron los delitos de asociación para delinquir, retraso u omisión intencionas de funciones y ventaja o beneficio económico de funcionarios públicos.

Liberación de apoderada del Diario La Voz

Sin embargo, resalta el SNTP que el equipo de defensa de Suárez introdujo una solicitud de sobreseimiento, dentro del marco de la Ley de amnistía el 5 de marzo de este año 2026.

Finalmente, este 28 de marzo fue liberada "por una sentencia absolutoria dictada en el tribunal de la causa".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube