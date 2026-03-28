Bejucal: Así fue la reapertura de la sede principal de Vente Venezuela en Caracas

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Este sábado se hizo la reapertura de la sede principal del partido político Vente Venezuela en Caracas.

A través de sus cuentaas oficiales, los representantes de la tolda política difundieron el anuncio y celebraron la reapertura de la sede en compañía de seguidores y militantes de Vente Venezuela.

Reapertura de sede de Vente Venezuela

Durante la ceremonia de reapertura estuvieron presentes varios integrantes de VV, como el coordinador de nacional de Gestión Pública, Melquiades Pulido, quien resaltó que esta sede "nunca estuvo vacía, siempre estuvo con los venezolanos".

Asimismo, coordinador nacional de Formación de Cuadros, José Contreras, quien hizo énfasis en que "no hay nadie que detenga esta lucha". Mientras la líder juvenil, Rosa Cucunuba hizo un llamado a los jóvenes del país: "los esperamos con los brazos abiertos".

Henry Alviarez en Bejucal

El abogado y activista político Henry Alviarez, también estuvo en la sede de Vente Venezuela y cortó la cinta ceremonial durante la reapertura. "Nosotros repetamos la voluntad del venezolano", aseguró.

Asimismo, señaló que "tenemos que avanzar como lo hemos hecho siempre, por medio de un ejercicio de ciudadanía que trae costos y que no nos lo digan a nosotros".

Llamado al éxodo venezolano

En este sentido, Alviarez hizo un llamado a todos los venezolanos en el exterior a regresar al país. "Los que están afuera tienen que volver, y los vamos a esperar en todas las fronteras del país".

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