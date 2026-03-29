Recorrido de los 7 Templos en Mérida: esta es la mejor ruta a seguir

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El Recorrido de los 7 Templos es una tradición muy fuerte en Venezuela, cada estado cuenta con sus rutas religiosas en las cuales la feligresía visita siete iglesias, como muestra de su compromiso con el catolicismo.

Este recorrido espiritual se realiza durante la Semana Santa, ya sea el Jueves o Viernes Santo.

Mérida también se une a este viaje de solemnidad y devoción.

¿Cómo es el Recorrido de los 7 templos en Mérida?

De acuerdo a la cuenta de Instagram del Instituto Nacional de Turismo de Mérida (Inatur), la ruta a seguir es la siguiente:

Iglesia San Juan Bautista: Casa Parroquial, avenida 2, entre calles 13 y 14, Nº 13-52, frente a la Plaza Sucre. Iglesia Nuestra Señora de Belén: Casa Parroquial, calle 16, Nº 25, frente a la Plaza Rivas Dávila. Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: Avenida 3 Independencia, calle 18 Nº 17-72. Iglesia Nuestra Señora del Carmen: Avenida 4 con calle 20 y 21, cerca de la Plaza Bolívar. Basílica Menor Inmaculada Concepción de Mérida: Frente a la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad de Mérida. Iglesia Nuestra Señora del Espejo: Avenida 8, entre calles 21 y 22, frente a la Plaza de El Espejo. Iglesia San Miguel Arcángel de El Llano: Casa Parroquial. avenida 3, calle 28 Arias.

¿Cuál es el significado de esta ruta?

No hay una explicación fija del porqué se recorren siete templos, no obstante, la feligresía le ha dado varias interpretaciones.

Algunos lo interpretan como las siete estaciones que recorrió Jesús desde el momento en que fue arrestado hasta que fue llevado a juicio y sacrificado.

También se asocia con las últimas siete frases que Jesús pronunció cuando estaba en la cruz, mientras que para otros representan los siete arcángeles que asisten a Dios.

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