IFE anuncia suspensión ferroviaria en Semana Santa: rutas afectadas y detalles clave

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El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció la interrupción temporal del servicio en Semana Santa 2026 debido a trabajos de mantenimiento especializado.

La medida busca reforzar la seguridad operativa y optimizar el funcionamiento del sistema ferroviario en una de las temporadas de mayor movilidad de usuarios.

Tramo afectado y fechas establecidas

La suspensión impactará el recorrido entre Yaritagua y Barquisimeto, una ruta clave para el transporte de pasajeros en la región centro-occidental. El paro del servicio se ejecutará durante una semana completa, con el siguiente cronograma:

Inicio: 30 de marzo de 2026

Finalización: 5 de abril de 2026

Durante esos días no habrá operación comercial en el tramo señalado.

Motivos del mantenimiento

El IFE explicó que la decisión responde a labores técnicas necesarias para preservar la infraestructura ferroviaria. Estas acciones forman parte de planes preventivos que buscan evitar fallas y mejorar la eficiencia del sistema.

Recomendaciones a los usuarios

Ante la paralización del servicio, las autoridades sugieren a los usuarios tomar previsiones para sus traslados durante la Semana Santa. Entre las principales recomendaciones destacan:

Planificar viajes con anticipación

Usar rutas alternas de transporte

Consultar información oficial antes de desplazarse

Una vez finalizadas las labores de mantenimiento, el servicio ferroviario será reactivado de manera habitual.

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