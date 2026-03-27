Binance expande opciones en Venezuela: así puedes comprar criptomonedas desde tu banco

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El acceso a criptomonedas en Venezuela evoluciona con la incorporación de nuevas funciones de Binance que permiten operar directamente desde cuentas bancarias locales.

La plataforma Binance habilitó depósitos y retiros en dólares, lo que marca un cambio importante en la forma en que los usuarios interactúan con el mercado digital.

Transferencias en dólares sin intermediarios

Gracias a la integración de BPay Global, ahora es posible mover fondos en dólares desde bancos venezolanos hacia la plataforma y viceversa. Esta herramienta reduce la dependencia de servicios externos o métodos informales, facilitando una conexión más directa entre la banca tradicional y el ecosistema cripto.

Con esta actualización, los usuarios pueden adquirir activos digitales utilizando tarjetas vinculadas a cuentas en divisas. Esto simplifica el proceso y lo hace más accesible, especialmente para quienes no manejaban plataformas P2P.

La plataforma permite comprar distintas criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Tether, entre otras. Las tasas de cambio suelen ubicarse entre el valor oficial y el del mercado paralelo, lo que ofrece un punto intermedio para los usuarios.

Este nuevo sistema también contribuye a estabilizar ciertas dinámicas del mercado, al aumentar la disponibilidad de activos digitales a precios más competitivos.

La implementación de pagos directos impacta prácticas como el arbitraje cambiario, ya que reduce las diferencias de precios entre plataformas.

A pesar de los beneficios, las operaciones están sujetas a regulaciones y controles más estrictos. Las transacciones pueden enfrentar restricciones por parte de bancos o normativas vigentes, lo que implica un entorno más supervisado.

En este contexto, la medida representa un avance hacia un mercado más formal y estructurado, donde los usuarios cuentan con herramientas más directas para acceder a criptomonedas, aunque bajo mayores niveles de control financiero.

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