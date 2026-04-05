Adiós al contado: reconocida cadena de electrodomésticos nacional activa pagos con Cashea

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A partir de este mes de abril de 2026, Tiendas Daka se une formalmente a Cashea como método de pago en sucursales seleccionadas en el territorio nacional.

Esta unión permitirá a los usuarios equipar su hogar con tecnología y línea blanca de alta gama bajo el modelo de "compre ahora y pague después".

La alianza permite que los clientes de Tiendas Daka adquieran productos cancelando apenas una inicial (que varía según el nivel del usuario en la app) y el resto en cuotas quincenales fijas y sin interés.

Esto facilita el acceso a neveras, lavadoras, televisores y smartphones que anteriormente requerían una inversión total inmediata.

Sede San Martín: El punto de partida

De manera extraoficial se conoció que la implementación se realiza de forma progresiva.

Actualmente, la alianza se encuentra en una etapa inicial de prueba en sedes específicas. La tienda ubicada en la Av. San Martín (Caracas), en Valencia, Naguanagua y la Zona Industrial, sede de Branger.

Se espera que el método se extienda al resto de las sucursales de la cadena en todo el país.

Para aprovechar el beneficio, los compradores solo necesitan:

Tener la aplicación Cashea activa con línea de crédito disponible.

Presentar su cédula de identidad laminada.

Acudir a las cajas identificadas con el logo de la aplicación.

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