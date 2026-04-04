Sueltan los primeros pagos: cronograma que activa el Sistema Patria del 6 al 11 de abril

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La plataforma del Sistema Patria activa sus pagos de abril correspondientes a los programas de protección social, los cuales vienen con ajustes graduales en sus montos.

Los beneficiarios y beneficiarias reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué pagos activa Patria en las próximas horas?

De acuerdo con el despliegue de la plataforma, los primeros beneficios en ser liberados corresponden a la protección básica del núcleo familiar.

Entre los estipendios que figuran con montos actualizados con base en estimaciones y pagos previos se encuentran:

Bono Único Familiar: Tras el cierre de marzo, se espera que el monto supere los 6.300 bolívares, manteniendo la tendencia de incremento del 14,44% registrada el mes anterior. Al menos por un monto que ronde los 7 mil bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a nómina especial de la administración pública. El estimado se ubica por encima de los 20.750 bolívares.

100% Amor Mayor: El pago para los pensionados se mantiene, por ahora, en los 130,00 bolívares.

Beca Universitaria: Se prevé pago superior a los 2.500 bolívares.

Beca Enseñanza Media: Este pago podría rondar los 1.900 bolívares.

Trámite obligatorio: ¿Por qué el sistema pide actualizar datos?

Este mes, los usuarios se encontrarán con una novedad al ingresar a su perfil. La Plataforma Patria implementó una consulta semestral obligatoria para verificar o actualizar el teléfono principal y el correo electrónico.

Esta medida busca blindar la seguridad de las cuentas y garantizar que los mensajes de confirmación (vía número corto 3532) y las notificaciones de la app veMonedero lleguen correctamente. Si el usuario no completa este paso, el sistema seguirá solicitando la verificación en cada acceso futuro.

Validación de correo y seguridad

Si tu correo electrónico aún no ha sido confirmado, el sistema enviará un código de validación de forma automática.

En caso de que el código no llegue en un tiempo prudencial, está habilitada la opción de verificación inversa. Es vital mantener estos datos al día para no tener problemas al momento de gestionar transferencias hacia la banca privada.

Es fundamental recordar que los montos reflejados son estimados basados en la progresión de pagos anteriores.

El Ejecutivo Nacional es el único ente encargado de liberar oficialmente los recursos y establecer la cifra final que aparecerá en el monedero digital de cada beneficiario.

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