¿Dónde está mi reembolso? El IRS actualiza sus reglas para contribuyentes de Maryland y Virginia: conoce los detalles

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Con la fecha límite del 15 de abril a la vista, miles de contribuyentes en la región del DMV (Distrito de Columbia, Maryland y Virginia) están apresurándose para completar sus trámites y asegurarse de recibir su reembolso del IRS.

Este año, las autoridades fiscales han informado que el monto promedio de las devoluciones ha aumentado, pero también advierten que los errores de último minuto podrían hacer que el dinero se retrase semanas, e incluso meses.

Aquí te dejamos los puntos clave que necesitas dominar para que tu dinero llegue a tu cuenta bancaria sin problemas.

Fechas importantes para el DMV: ¿Cuándo debes presentar?

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha establecido el 15 de abril de 2026 como la fecha límite federal, los residentes del área metropolitana deben estar atentos a las diferencias estatales.

Washington D.C. y Maryland: Siguen el calendario federal; tienes hasta el 15 de abril para enviar tu declaración estatal y federal.

Virginia: El Departamento de Impuestos de Virginia ofrece un poco más de tiempo, estableciendo su fecha límite estatal para el 1 de mayo de 2026.

Dato clave: Según el portal oficial IRS.gov, este año, el 80% de los reembolsos se han emitido en menos de 21 días, con un promedio de $3.571 por contribuyente.

Estrategias para acelerar tu reembolso del IRS

El IRS ha sido claro: la rapidez con la que recibas tu depósito depende de cómo presentes tu información. Las fuentes oficiales sugieren tres pasos infalibles:

1. Presentación electrónica (e-file): Olvídate del correo postal. Las declaraciones en papel pueden tardar meses en procesarse, mientras que el sistema electrónico te da confirmación casi al instante.

2. Depósito directo: Esta es la forma más rápida y segura de recibir tu reembolso. De hecho, más del 98% de los reembolsos en 2026 se han emitido por esta vía.

Si no tienes cuenta bancaria, el IRS sugiere abrir una para evitar el envío de cheques físicos, que están siendo eliminados gradualmente por nuevas órdenes ejecutivas de modernización de pagos.

3. Verificación de ITIN y SSN: Asegúrate de que los Números de Seguro Social o ITIN de tus dependientes estén actualizados.

Los errores en estos datos son la principal causa de auditorías y retenciones de reembolsos.

Este año, los contribuyentes tienen la oportunidad de aprovechar las nuevas disposiciones de la "Ley de un Gran y Hermoso Proyecto de Ley" (así la llama oficialmente el IRS), que trae consigo deducciones importantes para aquellos que reciben propinas y hacen horas extras.

Además, si has trabajado en la economía colaborativa o has vendido productos a través de plataformas digitales, el IRS te recuerda que debes reportar esos ingresos si superan los $20.000 y 200 transacciones, utilizando el Formulario 1099-K.

Cómo rastrear tu dinero en el IRS: "¿Dónde está mi reembolso?"

Una vez que hayas enviado tu declaración, no es necesario que llames al IRS. La herramienta oficial "¿Dónde está mi reembolso?" se actualiza cada 24 horas.

Para consultarla, solo necesitas tu número de identificación fiscal, tu estado civil para la declaración y el monto exacto que esperas recibir como reembolso.

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