Departamento de Bomberos de Tampa y la Cruz Roja instalan detectores de humo gratuitos: conozca cómo solicitarlos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Bomberos de Lakeland, en conjunto con la Cruz Roja Americana, inició un despliegue de seguridad en comunidades de casas móviles para instalar detectores de humo gratuitos, tras registrarse un siniestro con víctimas mortales en la zona.

La iniciativa se concentró en la comunidad de Lakeside Hills, donde equipos de emergencia recorrieron las viviendas para colocar nuevos dispositivos y verificar el funcionamiento de los existentes. El operativo surge como respuesta directa a un incendio ocurrido semanas atrás en el mismo sector, el cual resultó en el fallecimiento de un residente. Durante la jornada, los técnicos lograron equipar 67 hogares, priorizando estructuras con más de una década de antigüedad.

Vulnerabilidad en viviendas móviles

Los especialistas en seguridad contra incendios señalaron que las casas móviles presentan riesgos específicos debido a la velocidad con la que el fuego puede avanzar entre las unidades debido a su proximidad. Además, se enfatizó que los sensores de humo tienen una vida útil limitada, tras la cual pierden efectividad para alertar a los ocupantes durante un incidente nocturno o mientras duermen.

El programa busca reducir el tiempo de respuesta de los habitantes, permitiendo una evacuación segura antes de que las llamas bloqueen las salidas. Según datos de la Cruz Roja, este tipo de programas de prevención ha contribuido a salvar más de 2.500 vidas en lo que va del año mediante la identificación temprana de focos de incendio en áreas residenciales.

Solicitud mediante la Cruz Roja Americana

La Cruz Roja mantiene vigente su campaña nacional "Sound the Alarm" (Sonido de Alerta), la cual permite a las familias coordinar visitas técnicas en sus hogares. El proceso se gestiona principalmente a través de su portal web oficial, donde el interesado debe completar un formulario con sus datos de contacto y dirección.

Una vez procesada la solicitud, un equipo de voluntarios se desplaza al domicilio para realizar la instalación física de los dispositivos. Además de la entrega del equipo, el personal brinda asesoría técnica para diseñar un plan de evacuación que no supere los dos minutos, tiempo considerado crítico para salir de una vivienda en llamas.

Programas del Departamento de Bomberos de Lakeland

El Departamento de Bomberos de Lakeland (LFD) dispone de una oficina de Prevención de Incendios que gestiona la entrega de estos aparatos. Los ciudadanos pueden comunicarse directamente con la estación central para verificar la disponibilidad de equipos en su zona postal. La dirección donde acudir es : 701 E Main St, Lakeland, FL 33801 y el número de teléfono: +1 863-834-8200.

Este servicio está orientado especialmente a poblaciones vulnerables, como adultos mayores o propietarios de viviendas antiguas que no cuentan con sistemas de alerta actualizados. Es importante destacar que, en el caso de las casas móviles, el personal suele priorizar las instalaciones debido a la alta combustibilidad de los materiales de construcción de estas unidades.

Requisitos y condiciones del servicio

El beneficio es totalmente gratuito y no requiere que el solicitante pague por el dispositivo ni por la mano de obra. Las autoridades han aclarado que, aunque las unidades suelen ir puerta a puerta en operativos especiales tras tragedias locales, cualquier ciudadano puede tomar la iniciativa de contactar a las instituciones.

Se recuerda a los residentes que los inquilinos de viviendas alquiladas deben gestionar estas alarmas a través de sus arrendadores, quienes tienen la obligación legal de proveer un entorno seguro. Para los propietarios de viviendas unifamiliares y casas móviles, el acceso a estos programas es directo y está sujeto a la existencia de inventario en los depósitos municipales y regionales.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube