De la nieve al reembolso: cómo reclamar pérdidas por la tormenta Fern en tu declaración 2026

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio un paso al frente para aliviar la carga de miles de ciudadanos, pues se confirman los detalles del alivio fiscal para los afectados por la devastadora tormenta invernal Fern, que a finales de enero paralizó gran parte del país, dejando a Tennessee como el epicentro de una tragedia que cobró la vida de al menos 30 personas.

Con temperaturas que desplomaron el termómetro por debajo de los -31°C y acumulaciones de nieve de hasta 50 centímetros, Fern no solo destruyó infraestructura, sino que alteró el calendario tributario de miles de hogares y negocios.

El impacto de Fern: "La peor tormenta de hielo desde 1994"

La tormenta Fern no fue un evento invernal común. Su paso desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra dejó una estela de caos que los expertos comparan con desastres históricos:

Cortes de energía: Más de 750,000 usuarios se quedaron sin electricidad; solo en Nashville, 230,000 personas enfrentaron la oscuridad y el frío extremo.

Más de se quedaron sin electricidad; solo en Nashville, 230,000 personas enfrentaron la oscuridad y el frío extremo. Caos aéreo: Se registraron cerca de 8,000 vuelos cancelados o demorados , afectando al 45% de las operaciones nacionales, la cifra más alta desde la pandemia.

Se registraron cerca de , afectando al 45% de las operaciones nacionales, la cifra más alta desde la pandemia. Parálisis total: El hielo acumulado de hasta 2 pulgadas provocó el cierre de escuelas y carreteras, aislando comunidades enteras por días.

Alivio fiscal: nueva fecha límite en Tennessee

Reconociendo que la prioridad de los ciudadanos ha sido la recuperación material, el IRS ha extendido los plazos para cumplir con las obligaciones tributarias en las zonas declaradas de desastre.

Nueva fecha límite: Los contribuyentes afectados tienen ahora hasta el 22 de mayo de 2026 para presentar sus declaraciones y realizar pagos que originalmente vencían a partir del 22 de enero.

Condonación de multas: Las sanciones por depósitos de impuestos sobre la nómina y especiales (vencidos entre el 22 de enero y el 6 de febrero) serán perdonadas automáticamente, siempre que los depósitos se hayan realizado antes del 6 de febrero de 2026.

Nota importante: Si recibes una notificación de multa por un retraso ocurrido durante este periodo, no entres en pánico. El IRS solicita que llames a su línea oficial para anular el cargo de forma manual.

¿Cómo acceder a los beneficios?

El sistema del IRS está diseñado para actuar de forma proactiva, pero es vital conocer cómo funciona la detección:

Detección Automática: Si tu domicilio registrado está dentro de los condados de Tennessee declarados zona de desastre (como Davidson, Shelby, Knox, entre otros), el alivio se aplicará sin que tengas que hacer nada. Solicitud Especial: Si sufriste pérdidas económicas por la tormenta pero vives fuera de las zonas marcadas automáticamente, debes comunicarte con la oficina de Servicios Especiales del IRS para solicitar tu inclusión en el programa de ayuda. Deducción por Pérdidas: Los contribuyentes podrán reclamar pérdidas por siniestros no cubiertas por seguros en su declaración, lo que podría resultar en un reembolso mayor o una deuda menor.

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