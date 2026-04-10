Telecomunicaciones

Movilnet anuncia la venta de celulares a cómodas cuotas: requisitos aquí

Los clientes podrán llevarse los equipos con su respectivo plan de datos ilimitados

Por Jerald Jimenez
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 09:37 pm
Movilnet anuncia la venta de celulares a cómodas cuotas: requisitos aquí
Posición: Prensa AVN

La empresa de telecomunicaciones Movilnet tiene activo su método de financiamiento para obtener los mejores celulares del mercado con mayores facilidades de pago.

Además de la aplicación para compras a crédito Cashea, la plataforma Krece se ha convertido en un aliado para esta compañía con cómodos métodos de pago para equipos y recargas, con equipos que contienen su plan de datos ilimitados.

Para pagar en Krece, se debe pagar una inicial entre el 20% y 40% según el perfil del usuario, y de resto en seis cuotas quincenales.

Por su parte, con Cashea la modalidad es con una inicial del 40% al 60% con tres cuotas sin interés cada 14 días. Sin embargo, dependiendo del nivel, los montos de la inicial se pueden personalizar.

¿Cómo recargar rápidamente con Movilnet?

  • Web Oficial: Directo en www.movilnet.com.ve
  • Banca en línea: A través de nuestros bancos aliados 
  • Puntos de recarga: Aliados comerciales en todo el país 
  • Plataforma Patria: ¡Rápido y sencillo! 
  • Billeteras electrónicas: Tu saldo a un clic 
  • Atención Presencial: Visítanos en nuestras sedes de Atención al Cliente 

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