Movilnet anuncia la venta de celulares a cómodas cuotas: requisitos aquí

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La empresa de telecomunicaciones Movilnet tiene activo su método de financiamiento para obtener los mejores celulares del mercado con mayores facilidades de pago.

Además de la aplicación para compras a crédito Cashea, la plataforma Krece se ha convertido en un aliado para esta compañía con cómodos métodos de pago para equipos y recargas, con equipos que contienen su plan de datos ilimitados.

Para pagar en Krece, se debe pagar una inicial entre el 20% y 40% según el perfil del usuario, y de resto en seis cuotas quincenales.

Por su parte, con Cashea la modalidad es con una inicial del 40% al 60% con tres cuotas sin interés cada 14 días. Sin embargo, dependiendo del nivel, los montos de la inicial se pueden personalizar.

¿Cómo recargar rápidamente con Movilnet?

Web Oficial: Directo en www.movilnet.com.ve

Banca en línea: A través de nuestros bancos aliados

Puntos de recarga: Aliados comerciales en todo el país

Plataforma Patria: ¡Rápido y sencillo!

Billeteras electrónicas: Tu saldo a un clic

Atención Presencial: Visítanos en nuestras sedes de Atención al Cliente

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