Fraudes migratorios en EEUU: así es cómo el miedo a la deportación facilita las estafas

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El miedo a ser expulsados de Estados Unidos está llevando a miles de inmigrantes indocumentados a caer en las garras de estafadores.

Bajo la falsa promesa de "arreglar papeles" rápidamente, abogados y "notarios" fraudulentos aprovechan la desesperación de aquellos que sienten que su presencia no tiene valor ante la ley.

Fraudes migratorios: la trampa de la regularización inmediata

La promesa de obtener un permiso de trabajo o una tarjeta de residencia permanente (Green Card) en un abrir y cerrar de ojos es el principal gancho.

Muchos inmigrantes, asustados por el endurecimiento de las políticas migratorias y los operativos de control, buscan refugio en soluciones mágicas que a menudo terminan en tragedias financieras y legales.

Según una investigación reciente de Noticias Telemundo, este fenómeno se alimenta directamente del sentimiento de invisibilidad y desprotección. Muchos de los afectados comparten una frase desgarradora: "Nosotros no valemos nada".

Esta percepción de falta de derechos hace que las víctimas se abstengan de denunciar los robos, temiendo que al acercarse a las autoridades, inicien su propio proceso de deportación.

El modus operandis de los fraudes migratorios en EEUU

El miedo a ser expulsados de Estados Unidos está llevando a miles de inmigrantes indocumentados a caer en las garras de estafadores.

Bajo la falsa promesa de "arreglar papeles" rápidamente, abogados y "notarios" fraudulentos aprovechan la desesperación de aquellos que sienten que su presencia no tiene valor ante la ley.

La trampa de la regularización inmediata para inmigrantes indocumentados

La promesa de obtener un permiso de trabajo o una tarjeta de residencia permanente (Green Card) en un abrir y cerrar de ojos es el principal gancho.

Muchos inmigrantes, asustados por el endurecimiento de las políticas migratorias y los operativos de control, buscan refugio en soluciones mágicas que a menudo terminan en tragedias financieras y legales.

Según una investigación reciente de Noticias Telemundo, este fenómeno surge directamente del sentimiento de invisibilidad y desprotección. Muchos de los afectados comparten una frase desgarradora: "Nosotros no valemos nada".

Esta percepción de falta de derechos hace que las víctimas se abstengan de denunciar los robos, temiendo que al acercarse a las autoridades, inicien su propio proceso de deportación.

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