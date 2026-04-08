Venezolana liberada por el ICE revela maltratos contra inmigrantes en centros de detención: “todo está diseñado para que uno se sienta incómodo”

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Una joven venezolana, quien estuvo detenida por más de cuatro meses en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quedó en libertad, luego de que un juez federal determinara que el gobierno violó su derecho al debido proceso.

Stephanie Kenny Velásquez, de 25 años de edad y esposa de un reservista del Ejército de Estados Unidos, quedó bajo arresto el 5 de diciembre de 2025, dos días después casarse con el militar.

Todo ocurrió cuando acudió a una cita de registro rutinario en una oficina de inmigración en Houston, Texas, informó Telemundo.

Su esposo, Christopher Busby, de 28 años, es reservista del Ejército y piloto de helicópteros Black Hawk.

ICE detuvo a la venezolana cuando acudió a una cita migratoria

La pareja se conoció en marzo de 2025 y contrajo matrimonio el 3 de diciembre de ese mismo año, 48 horas antes del arresto de Stephanie. La venezolana tenía un caso de asilo pendiente, no tenía antecedentes penales y cumplía regularmente con sus chequeos anuales de inmigración, como cónyuge de un miembro del servicio militar.

Además, se preparaba para un examen de bienes raíces que tenía programado para la semana siguiente a su arresto.

Tras su detención, la trasladaron primero al centro de detención en Conroe, Texas, y posteriormente a la Houston Contract Detention Facility, donde permaneció durante cerca de cuatro meses, mientras su esposo luchaba por su liberación.

El abogado Javier Rivera presentó un recurso de habeas corpus con audiencia programada para el 30 de marzo de 2026, y gestionó una entrevista ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) por una petición familiar presentada por Busby.

La orden judicial de este lunes estableció un plazo de 48 horas para la liberación de Stephanie, quien podrá continuar su proceso migratorio sin estar detenida.

"Todo está diseñado para que uno se sienta incómodo"

Rivera celebró el fallo como una validación de la corte federal y anunció que el equipo legal continuará con acciones adicionales para regularizar la situación migratoria de su cliente.

El caso de Stephanie Kenny Velásquez es parte de un patrón más amplio de detenciones de familiares de militares bajo las políticas migratorias de la Administración Trump. Estas políticas han intensificado las operaciones de ICE, incluso contra quienes acuden voluntariamente a citas administrativas, generando controversia y llamados a protecciones especiales para las familias de miembros del servicio militar.

La joven relató a NBC News que sufrió ataques de ansiedad durante su arresto y que “todo allí dentro (en el centro de detención) está diseñado para que uno se sienta incómodo”.

Stephanie mencionó la falta de acceso adecuado a alimentos frescos y recordó casos de otras detenidas, como una mujer venezolana de 72 años, quien “enfrentó dificultades para obtener medicación”.

El testimonio de Kenny contradice radicalmente las afirmaciones el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cual aseguró en un comunicado que los detenidos reciben atención médica, dental y de salud mental dentro de las primeras 12 horas y que cuentan con servicios de emergencia permanentes, indicó la cadena de noticias.

En cambio, la venezolana afirmó que incluso compartía un espacio con unas 60 mujeres, sin privacidad en baños ni duchas, con jornadas que comenzaban a las 4:30 de la mañana y con alimentación insuficiente.

Stephanie enfatizó que las condiciones son tan precarias en el centro para migrantes, que tras su liberación expresó sentimientos encontrados. Aseguró que, aunque recuperó la libertad, manifestó culpa por las mujeres que continúan detenidas.

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