Tirotean al rapero “Offset” en Florida: esto se sabe sobre el violento incidente

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Dos personas resultaron detenidas tras un tiroteo que se registró en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida.

De acuerdo con los reportes del incidente, el rapero Kiari Kendrell Cephus, conocido como “Offset”, resultó herido durante la balacera, este lunes 6 de abril.

El artista fue trasladado hasta un hospital, donde se encuentra estable, confirmó su vocero a medios de comunicación, publicó N+ Univisión.

Tirotean al rapero Offset en Florida

El exintegrante de Migos fue atacado a tiros cerca de las 7:00 de la noche, hora local, en inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino. "Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca", indicó el portavoz, quien confirmó que el rapero recibió un disparo.

No se precisó en qué parte del cuerpo fue el impacto debala, ni la gravedad de las lesiones. Tampoco se conoce el motivo de la agresión contra Cephus, quien fue pareja de la reguetonera Cardi B.

La policía del condado de Seminole detalló que las lesiones fueron "leves" y que el herido fue llevado al Memorial Regional Hospital. Los hechos ocurrieron en un área de valet parking.

"Estamos al tanto de un incidente ocurrido en una zona de valet después de las 7 de la tarde del lunes, a las afueras del Seminole Hard Rock Hollywood, que resultó en lesiones leves a una persona que fue trasladada al Memorial Regional Hospital en Hollywood", indicó la policía a TMZ.

Asimismo, se confirmó el arresto de dos personas. La situación fue controlada de inmediato y funcionarios iniciaron las investigaciones correspondientes.

¿Quién es Kiari Cepuhs "Offset"?

Kiari Kendrell Cephus, de 34 años de edad, es originario de Lawrenceville, Georgia. Se le reconoce como figura del trap contemporáneo.

El rapero alcanzó la fama como integrante del grupo Migos, junto a Quavo y Takeoff.

Ganó reconocimiento con el éxito de 2013 "Versace" y posteriormente obtuvo nominaciones a los premios Grammy al mejor álbum de rap con "Culture" en 2018. Una canción del mismo álbum recibió una nominación a la mejor interpretación de rap.

Como solista, destacan sus proyectos Father of 4 (2019). Ha participado en éxitos globales como "Bad and Boujee" y "Walk It Talk It".

Mantuvo una relación intermitente de al menos siete años con la rapera Cardi B, con quien tiene tres hijos. Se casaron en secreto en 2017 en Atlanta y ella solicitó el divorcio en el verano de 2024.

Takeoff, primo de Offset, fue asesinado a tiros en 2022.

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