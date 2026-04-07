Lo tirotearon cuando caminaba hacia su vivienda: detalles sobre asesinato de joven venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano fue asesinado por hombres desconocidos, cuando caminaba de regreso hacia su vivienda, en compañía de su pareja.

El crimen se registró durante la madrugada del pasado viernes, en la comuna de Independencia, en la región Metropolitana de Santiago de Chile.

De acuerdo los primeros antecedentes del hecho, la víctima fue asesinada en la conserjería de un edificio, tras ser abordado por al menos dos individuos.

Lo asesinaron cuando caminaba hacia su vivienda

El hecho ocurrió cerca de la 1:45 de la madrugada del Viernes Santo, cuando funcionarios de la policía chilena (Carabineros) de la 9ª Comisaría atendieron el fallecimiento de un hombre en calle Besanilla.

La víctima se dirigía hacia su domicilio cuando fue atacada. Se trata de un joven venezolano, de 19 años de edad, quien iba acompañado por su pareja, también venezolana.

La fiscal de la Fiscalía ECOH, Camila Palma, detalló que la víctima fue interceptada por al menos dos hombres, quienes le dispararon varias veces hasta dejarlo muerto en el sitio.

“La víctima se dirigía a su domicilio y es en ese momento en que fue abordada por al menos dos sujetos que le habrían efectuado disparos en su contra y producto de estos disparos habría fallecido posteriormente en el lugar”, dijo la autoridad.

Buscan a los homicidas del venezolano

De acuerdo con la información de Carabineros, lo que se sabe de la víctima es que corresponde a un ciudadano venezolano con situación migratoria irregular. Mientras que los atacantes serían dos hombres desconocidos, quienes llegaron en un vehículo hasta la calle Besanilla.

Sin mediar palabras, abordaron a la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones. Además, causaron daños en una de las ventanas del edificio.

Las investigaciones quedaron a cargo del cuerpo de OS9 de Carabineros por instrucción de la Fiscalía.

Los funcionarios revisan los registros de cámaras de seguridad y evidencia balística hallada en el área para dar con el paradero de los autores de este homicidio, reseñó BioBioChile.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube