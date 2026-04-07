Múltiples víctimas tras choque fatal en Francia: tren de alta velocidad impactó contra camión militar

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre murió y al menos otras 13 personas resultaron heridas tras un fuerte choque entre un tren de alta velocidad y un camión militar en Francia.

El fatal accidente ocurrió entre las ciudades de Béthune y Lens, cuando el tren impactó contra un camión que transportaba material militar.

El maquinista del tren de alta velocidad (TGV) falleció tras el impacto, mientras que otras 13 personas resultaron heridas, dos de ellas se encuentran en estado crítico.

Múltiples víctimas tras fatal choque de tren en Francia

De acuerdo con los reportes del choque, que ocurrió este martes en el norte de Francia, el convoy colisionó con un camión que transportaba material militar, en un paso a nivel.

Todo ocurrió cerca de las 7:00 de la mañana, hora local, en el paso a nivel de Mazingarbe, dentro del municipio de Bully-les-Mines, según el informe del medio local La Voix du Nord.

El tren cubría la ruta entre Dunkerque y Paris, con 243 pasajeros a bordo. El mismo impactó contra el remolque de un camión que cruzaba las vías en ese momento.

El conductor del tren murió de manera instantánea, mientras que varios pasajeros resultaron heridos. Además, el chófer del camión, quien también resultó herido, se encuentra en custodia de las autoridades. No se reveló si se trata de un civil o de un militar.

Detienen a chofer de camión militar

De acuerdo con la publicación de AFP, la prefectura confirmó que el vehículo transportaba material militar. Fabien Villedieu, representante del sindicato SUD Rail, señaló que no se trataba de "un camión del ejército, de tipo camuflaje".

Hasta el momento, la ferroviaria SNCF ni la prefectura local revelaron detalles sobre las circunstancias exactas que causaron el trágico accidente.

Los servicios de emergencia se desplegaron en la zona del siniestro y equipos de rescate y técnicos trabajaron alrededor del tren, para atender la situación.

De acuerdo con la prefectura, se movilizaron 88 funcionarios del cuerpo de bomberos para atender la emergencia.

Interrumpen actividades del sistema ferroviario

Por otra parte, como consecuencia del choque, el servicio regional TER de la región de Hauts-de-France anunció la interrupción de la circulación entre Béthune y Lens durante toda la jornada.

Asimismo, se suspendió el suministro eléctrico en varias líneas clave, entre ellas los ejes Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai.

El ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, informó que se desplazará al lugar del accidente acompañado por el consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex, para seguir de cerca la situación.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube