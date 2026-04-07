Niño de dos años murió cuando jugaba en una piscina: esto se sabe sobre el trágico hecho

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Un trágico hecho se registró en el municipio Cabimas, estado Zulia, tras el hallazgo de un niño sin vida.

El incidente ocurrió este domingo, 5 de abril, en el municipio Cabimas, cuando el infante, identificado como Rigoberto Artuve, de tan solo dos años y medio, fue reportado como fallecido.

Murió por inmersión cuando jugaba en una piscina

Al parecer, el pequeño murió por inmersión cuando jugaba en una piscina de plástico, en la casa de su tía, ubicada en el sector Francisco de Miranda, informó el medio local El Regional del Zulia.

Según los reportes del caso, el infante no pudo salir del agua debido a su tamaño. La familia realizó el traslado del pequeño a un centro hospitalario, donde se notificó sobre la situación a las autoridades.

El director de Seguridad Ciudadana de Cabimas, Omar Roberti, calificó el hecho como un suceso aislado, desvinculado de los operativos de seguridad durante el asueto de la Semana Santa.

El funcionario indicó que el fatal suceso se registró aproximadamente a las cinco de la tarde del domingo.

"Accidente doméstico o hecho fortuito"

El niño es procedente de otro estado y estaba de visita en casa de una tía ubicada en el sector Francisco Miranda y se desconoce la manera en la que se generó el lamentable desenlace.

Roberti calificó el hecho como un “accidente doméstico” o “caso fortuito”. Enfatizó que este tipo de incidentes están fuera del control de los organismos de seguridad ciudadana, debido a que ocurren en el ámbito privado de los hogares.

En tal sentido, resaltó la diferencia con las piscinas formales, que requieren permisos y notificaciones a las autoridades.

“Son hechos aislados fuera del operativo, fue un accidente doméstico, el niño vino de otro estado a visitar a la familia por el asueto y, lamentablemente, fue en uso de una piscina casera. fue un hecho fortuito”, dijo el funcionario.

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