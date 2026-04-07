Suman cargos contra venezolano acusado de asesinar a estudiante en Chicago: así avanzan las investigaciones

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Autoridades de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois informaron sobre los nuevos cargos que se le atribuyeron al venezolano José Medina, acusado por el asesinato de una estudiante.

Medina, de 26 años de edad, ahora enfrenta acusaciones por posesión ilegal de un arma de fuego en Illinois (EEUU).

La acusación federal se suma a los cargos estatales por la muerte de Sheridan Gorman, de 18 años, estudiante de la Universidad Loyola de Chicago.

El crimen contra la estudiante Sheridan Gorman

Según la acusación, el inmigrante venezolano le disparó fatalmente a Gorman mientras ella estaba en la playa con sus amigos, en las primeras horas de la madrugada del pasado 19 de marzo. El acusado vestía de negro y estaba enmascarado en el momento del crimen.

El juez afirmó en la audiencia que el ataque al grupo de jóvenes representaba la mayor amenaza para la comunidad.

Medina enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, tres cargos de agresión agravada y posesión ilícita de un arma de fuego.

La Policía informó que los testimonios de los testigos, videos de vigilancia y pruebas forenses contribuyeron a identificar a Medina.

Posteriormente, este fue detenido en un edificio de apartamentos situado en el barrio donde se asienta la universidad, reseñó EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Medina es un inmigrante venezolano que reside en Estados Unidos sin permiso legal.

El inmigrante ingresó al país de forma indocumentado en 2023, ese mismo año fue detenido por la Policía de Chicago por un supuesto robo.

El caso avivó nuevamente los alegatos del gobierno del presidente Donald Trump contra la comunidad indocumentada y su campaña de deportación masiva.

Trump arremete contra políticas migratorias de Biden tras arresto del venezolano

Tras el arresto de Medina, Trump manifestó que el crimen sería consecuencia de las “políticas de puertas abiertas” implementada por la administración de su predecesor Joe Biden.

Sobre el ingreso del venezolano a EEUU, el mandatario aseguró que el homicida habría entrado bajo las actuales políticas migratorias. “Es devastador. Estas personas fueron dejadas entrar por Biden”, manifestó.

En tal sentido, Trump afirmó que su gobierno trabaja con rapidez para expulsar a los inmigrantes en situación irregular. “Los estamos sacando, los estamos sacando rápido. Por eso ICE es tan importante, están haciendo un buen trabajo”, dijo.

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