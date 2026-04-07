¡Tragedia en Prados del Este! Hallan cadáver de una mujer apuñalada dentro de una vivienda

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La comunidad de Prados del Este, en Caracas, permanece impactada tras el hallazgo sin vida de una mujer de 57 años dentro de la vivienda donde residía, y es que la misma era cuidadora del lugar desde hace décadas.

El hecho ocurrió el sábado 4 de abril y posteriormente generó una rápida movilización de familiares y autoridades.

Fueron los familiares de la víctima, identificada como Lécida Gómez Ortíz, quienes, al no lograr comunicarse con ella desde hace meses, decidieron acudir al inmueble.

Al ingresar, encontraron una escena violenta que confirmó el fallecimiento, por lo que dieron aviso inmediato a los cuerpos de seguridad para iniciar las investigaciones correspondientes.

Señalamiento del principal sospechoso

Las pesquisas realizadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) apuntaron a la pareja sentimental de la mujer como principal responsable, según informa El Pitazo.

El hombre, quien laboraba como jardinero en la zona, fue detenido tras confesar su participación en el crimen durante los interrogatorios.

De acuerdo con allegados, la víctima mantenía poco contacto con su entorno familiar en los últimos años. Esta situación habría estado influenciada por su pareja, quien presuntamente limitaba sus relaciones personales.

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