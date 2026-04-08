Joven confiesa que mató a su amigo y su madre lo entrega ante la PNB: autoridades confirman el crimen

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Un joven de 18 años de edad quedó tras las rejas luego de que su madre lo reportara ante el cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB). La mujer tomó la decisión tras enterarse de que su hijo había cometido un crimen violento.

El detenido quedó identificado como Luis Gabriel Marcano Guarache, quien, según los reportes del caso, se presentó voluntariamente para confesar el asesinato de un amigo en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Confesó el crimen a su madre

Se pudo conocer que el joven acudió hasta el módulo policial del Circuito Comunal Antonio Ricaurte 4F, ubicado en el sector Pascal, acompañado por su madre, quien reveló sus intenciones de entregar a su hijo para que lo dejaran bajo arresto.

De acuerdo con la publicación realizada por el organismo de seguridad en su cuenta de Instagram, Marcano Guarache confesó que habría acabado con la vida de la víctima tras atacarlo con un arma blanca, tipo cuchillo, durante la madrugada de este martes, en el sector Cruz Verde de la capital porteña.

Tras conocer la confesión del muchacho, una comisión policial se dirigió hasta la sede del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y los detectives del organismo confirmaron la veracidad del suceso.

Hallan el cuerpo de la víctima

Posteriormente, realizaron el levantamiento de un cuerpo sin vida, el cual se localizó en el sector mencionado por el presunto homicida. La víctima tenía las características descritas por el joven.

Ante la confirmación del crimen, se procedió a la inmediata aprehensión de Marcano Guarache, quien quedó a la orden del Ministerio Público, entidad que continuará con las investigaciones y determinará las responsabilidades correspondientes por el presunto delito de homicidio.

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