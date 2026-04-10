Golpe al bolsillo en Texas: el nuevo precio del diésel que paraliza a los transportistas este 10 de abril

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Los conductores y las empresas de transporte en el Estado de la Estrella están enfrentando una situación económica sin precedentes.

Este viernes 10 de abril de 2026, el precio del diésel en Texas ha alcanzado cifras históricas, superando todos los récords anteriores y causando una gran conmoción en la cadena de suministro regional.

Un aumento sin precedentes en las gasolineras

Desde las primeras horas de este viernes, las estaciones de servicio en ciudades clave como Houston, Dallas y San Antonio han actualizado sus letreros con cifras que generan preocupación entre los consumidores.

Según los últimos reportes, el costo por galón ha subido de manera drástica, impulsado por una mezcla de factores geopolíticos y una disminución en los inventarios de las refinerías de la Costa del Golfo.

Según la información compartida por Telemundo Houston, el aumento de precios no solo impacta a los camioneros de larga distancia, sino que también amenaza con trasladarse directamente al costo de los productos básicos y alimentos que consumen los texanos.

El impacto directo en la economía y el transporte

La voz de los transportistas resuena en las paradas de descanso. Muchos operadores independientes están expresando que mantener sus camiones en la carretera se está volviendo una carga financiera insostenible.

Dado que el diésel es el combustible que impulsa la maquinaria pesada y el transporte de carga, los analistas advierten sobre un posible "efecto dominó" en la inflación estatal.

Los expertos en energía destacan que la demanda global sigue superando la capacidad de refinación actual.

Además, las interrupciones en los oleoductos que conectan con el norte del país han limitado la disponibilidad inmediata en los depósitos locales, lo que ha llevado a un aumento inmediato en el precio al público.

¿Qué podemos esperar en los próximos días?

Aunque las autoridades estatales están vigilando la situación para prevenir prácticas especulativas, el panorama a corto plazo sigue siendo incierto.

Las asociaciones de transporte de Texas están pidiendo medidas de alivio fiscal temporal para suavizar el impacto en el sector logístico.

Por ahora, los residentes de Texas tendrán que ajustar sus presupuestos. Los expertos recomiendan utilizar aplicaciones de seguimiento de precios en tiempo real para encontrar las estaciones que aún ofrecen tarifas competitivas antes de que el aumento se generalice en todo el estado.

Este informe se actualizará constantemente a medida que las fuentes oficiales y los indicadores económicos de Texas proporcionen nuevos datos sobre esta crisis energética en desarrollo.

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