Precios del petróleo Brent y Texas este 10 de abril: jornada tensa define los valores

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Los precios del petróleo continúan bajo presión este 10 de abril, reflejando un escenario internacional complejo.

El crudo Brent se ubica en 95,88 dólares por barril, mientras que el WTI alcanza los 97,98 dólares. Estas cifras evidencian una leve corrección respecto a la jornada anterior, aunque se mantienen en niveles elevados.

Durante ayer, 9 de abril, el mercado registró precios más altos, con el WTI cerca de los 99,56 dólares y el Brent en torno a los 98,57 dólares. Esta variación demuestra la volatilidad que domina al sector, donde las cotizaciones reaccionan rápidamente ante cualquier cambio en el contexto internacional.

Conflictos internacionales elevan la tensión

El panorama global sigue marcado por tensiones en Medio Oriente. Irán ha condicionado las negociaciones con Estados Unidos a la ampliación de un alto el fuego, especialmente en Líbano, mientras continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá. Este entorno genera incertidumbre en los mercados energéticos.

Uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo a nivel mundial. Las tensiones en esta zona incrementan el temor a restricciones en el tránsito marítimo, lo que podría afectar la oferta global.

A esto se suman advertencias desde Estados Unidos sobre posibles medidas iraníes que impacten el paso de buques, lo que añade presión al mercado. El comportamiento actual del petróleo mantiene la incertidumbre sobre su evolución a corto plazo.

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