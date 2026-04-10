Misión Artemis II regresa a la tierra hoy viernes: dónde y cuándo verlo en vivo

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Los cuatro tripulantes de la misión Artemis II iniciaron este jueves las maniobras finales de navegación para su reingreso a la atmósfera terrestre, luego de completar una trayectoria orbital alrededor del satélite natural.

El retorno de la nave está programado para las 8:07 pm hora del Este de este viernes 10 de abril. La cápsula Orion, que transporta a los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, impactará sobre las aguas del océano Pacífico, cerca de las costas de California. Los equipos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y personal médico de la NASA ya se encuentran desplegados en la zona de recuperación para asistir a los astronautas tras diez días de permanencia en el espacio.

Procedimiento de reentrada y temperaturas extremas

El descenso comenzará formalmente 42 minutos antes del amerizaje, momento en el que la cápsula se desacoplará del módulo de servicio. Durante esta fase, la nave alcanzará velocidades de hasta 38 mil kilómetros por hora. El roce con la atmósfera convertirá a la Orion en una bola de fuego, enfrentando temperaturas exteriores de aproximadamente 2.500 grados centígrados.

Para garantizar la seguridad de la tripulación, los astronautas han dedicado su última jornada completa en órbita a asegurar la cabina, verificar los sistemas de sujeción de los asientos y repasar los protocolos de emergencia con el centro de control de vuelo. La NASA confirmó que la nave se desplaza actualmente a una velocidad de 4.500 kilómetros por hora, encontrándose a menos de 240.000 kilómetros de la superficie terrestre.

Transmisión en vivo

Para seguir el regreso de los astronautas en tiempo real este viernes 10 de abril, existen diversas opciones gratuitas que transmitirán desde el proceso de reentrada hasta el amerizaje en el Pacífico:

Canales Oficiales

NASA+: Es la plataforma de streaming oficial de la agencia. Es gratuita, no tiene anuncios y está disponible en la web (plus.nasa.gov) y en apps para iOS, Android, Roku, Apple TV y Amazon Fire TV.

Es la plataforma de streaming oficial de la agencia. Es gratuita, no tiene anuncios y está disponible en la web (plus.nasa.gov) y en apps para iOS, Android, Roku, Apple TV y Amazon Fire TV. YouTube: El canal oficial de la NASA emitirá la señal en vivo con comentarios en inglés. También existen canales especializados como Frontera Espacial que suelen ofrecer la retransmisión con comentarios en español.

Horarios de la transmisión

Inicio de la cobertura: La transmisión oficial suele comenzar aproximadamente 90 minutos antes del impacto, cerca de las 6:30 PM hora del Este, es decir 6:30 Caracas y Miami.

​​​​​​​ Momento del amerizaje

Está programado exactamente para las 8:07 PM hora del Este, es decir 6:30 Caracas y Miami.

Otras plataformas y medios

Televisión y Apps de Noticias: Cadenas como Telemundo 31 y KHOU 11 han confirmado que emitirán segmentos especiales. Si tienes una Smart TV, puedes buscar sus aplicaciones o ver el directo a través de sus sitios web.

Cadenas como y han confirmado que emitirán segmentos especiales. Si tienes una Smart TV, puedes buscar sus aplicaciones o ver el directo a través de sus sitios web. Redes Sociales: La NASA mantendrá actualizaciones minuto a minuto en sus cuentas de X (antes Twitter) e Instagram, donde suelen compartir videos cortos de los momentos críticos, como la apertura de los paracaídas.

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