Astronautas de Artemis II rompen récord de distancia de la Tierra: superaron a Apolo 11

Suscríbete a nuestros canales

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II superaron el récord de distancia desde la Tierra a la 1:56 p. m. (EDT).

Esta marca pertenecía a la mítica misión Apollo 13, cuyos tripulantes viajaron hasta las 248.655 millas de nuestro planeta en 1970. Hoy, la cápsula Orión reclama ese trono.

La Luna en primer plano

De acuerdo a una publicación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) el satélite natural crece cada vez más en las ventanas de la nave.

La tripulación aprovecha la vista privilegiada para observar el lado cercano, donde destacan las manchas oscuras producto de antiguos flujos de lava volcánica.

Bajo estas formaciones aparece la Cuenca Oriental, un cráter masivo de casi 600 millas de ancho que marca la frontera entre lo que vemos desde casa y el misterioso lado oculto.

Todo lo que queda debajo del gran cráter Oriental pertenece al lado oculto. Este hemisferio permanece oculto a la vista terrestre porque la Luna gira sobre su propio eje al mismo ritmo que completa su órbita alrededor de nosotros. Los astronautas de la Artemis II tienen hoy la oportunidad única de observar este territorio cara a cara.

Se predice que el momento de mayor cercanía ocurra a las 7:02 p. m. (EDT). En ese instante, la nave Orión realizará las maniobras necesarias para aprovechar la gravedad lunar y emprender el camino de retorno a casa.

"La Luna ya no es un punto en el cielo, es nuestro nuevo vecindario", comentan expertos de la NASA ante el éxito de la trayectoria actual.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube