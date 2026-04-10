“Estaremos tranquilos cuando hayan vuelto”: revelan los retos que atravesará la tripulación de Artemis II en su regreso a la Tierra

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La tripulación de la misión Artemis II de la Nasa se prepara para dar el último paso del viaje más largo realizado por la humanidad, el regreso a la Tierra.

Está previsto que la cápsula Orión americe frente a la costa de San Diego (California) alrededor de las 8:00 de la noche de este viernes, hora del este de Estados Unidos.

"He pensado en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron esta misión", dijo desde el espacio el piloto de Artemis II, Victor Glover, publicó BBC.

Los retos del regreso a la Tierra de la tripulación de Artemis II

"Atravesar la atmósfera montados en una bola de fuego también es algo profundamente impactante", añadió.

En su último día completo en el espacio, la tripulación se preparó para su regreso a la Tierra y repasó los procedimientos de reentrada y amerizaje; asimismo, probaron las prendas de compresión, que pueden ayudar a prevenir los mareos provocados por el regreso a la gravedad terrestre.

El módulo de tripulación y el módulo de servicio se separarán unos 20 minutos antes de que Orión alcance las capas superiores de la atmósfera terrestre. La cápsula tripulada girará para que su escudo térmico absorba el impacto de las intensas temperaturas y mantenga a salvo a los astronautas en su interior, detalló el medio británico.

El doctor Chris James, profesor titular del Centro de Hipersónica de la Universidad de Queensland, en Australia, explicó que existe un margen de error, pero es muy reducido, de cerca de un grado. "Cuando alcancen la interfaz de entrada, van a querer asegurarse de que las condiciones sean exactamente las previstas", señaló.

La interfaz de entrada es el punto en el que una nave espacial pasa del espacio a las capas superiores de la atmósfera de un planeta.

Rick Henfling, director de vuelo de Artemis II, explicó anteriormente que Orión alcanzará la interfaz de entrada a una altitud de 122 kilómetros. "Ahí es cuando empieza lo bueno de verdad", afirmó.

Mientras cae a través de la atmósfera, el escudo térmico de Orión estará expuesto a temperaturas de alrededor de 2.700ºC, aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol.

El escudo térmico ha sido objeto de especial atención, después de que resultara gravemente dañado durante la primera misión Artemis no tripulada. Sin embargo, los ingenieros confían en que se resolvió el problema, al ajustar el ángulo de entrada.

Henfling señaló que, desde la entrada en la atmósfera hasta que los astronautas americen en el Pacífico, transcurrirán 13 minutos.

NASA: la capsula utilizará la atmosfera como freno

La nave espacial atravesará la atmósfera terrestre a más de 40.000 kilómetros por hora y, para reducir la velocidad, el primer paso es utilizar la atmósfera como freno, explicó James.

La cápsula Orión está diseñada para no ser aerodinámica, por lo que "impactará la atmósfera literalmente como un ladrillo volador y luego utilizará la fuerza de arrastre de la propia atmósfera para desacelerar", explicó.

Una vez que la nave haya atravesado de forma segura esta fase, se desplegarán una serie de paracaídas para seguir reduciendo la velocidad.

"Se desplegarán dos paracaídas piloto. Eso nos desacelerará hasta unos 322 kilómetros por hora", explicó Henfling.

Para el amerizaje, un equipo de recuperación esperará a los astronautas frente a la costa de California.

La cápsula puede amerizar en posición vertical, boca abajo o de costado, y se inflarán bolsas de aire de color naranja brillante para ayudar a colocarla en posición vertical. Esto permitirá que la tripulación salga con seguridad.

Debbie Korth, subdirectora del programa Orión, dijo que "esperamos recuperar a la tripulación y trasladarla a la unidad médica dentro de las dos horas posteriores al amerizaje".

Calculó que los astronautas estarán de regreso en tierra firme, en la Base Naval de San Diego, dentro de las 24 horas posteriores al amerizaje.

Los astronautas se unirán a un grupo exclusivo de apenas 24 personas que han volado alrededor de la Luna.

"Esta es la reentrada más rápida que ha realizado un ser humano en la Tierra en los últimos 50 años", señaló James.

Remarcó que la NASA se toma muy en serio su misión de traer a los astronautas sanos y salvos a casa. "Pero hay una parte de mí que se sentirá mucho más tranquila cuando ya estén de vuelta aquí, en la Tierra", manifestó.

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