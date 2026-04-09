El Papa León XIV recibe a los Harlem Globetrotters y muestra su habilidad con el balón

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El Papa León XIV recibió este miércoles 8 de abril en la plaza de San Pedro al equipo de baloncesto artístico estadounidense al finalizar su audiencia general semanal. Durante el encuentro, el pontífice sorprendió a la multitud al intentar uno de los trucos clásicos del equipo: hacer girar la característica pelota roja, blanca y azul en la punta de su dedo con la ayuda de uno de los jugadores. El momento, que ya se ha vuelto viral, resalta la cercanía del sucesor de Francisco con las expresiones culturales y deportivas modernas.

El pontífice es un aficionado confeso del baloncesto, deporte que practicó en su juventud en Chicago, y su llegada al Vaticano podría actuar como un catalizador para que el deporte universitario de Estados Unidos expanda sus fronteras. De hecho, cobran fuerza los rumores de que la Universidad de Notre Dame —la institución en Indiana donde el propio Robert Francis Prevost realizó sus estudios— podría jugar su primer partido de la temporada 2026/2027 en suelo romano.

Esta no es la primera vez que los Harlem Globetrotters se reúnen con un sucesor de Pedro. El equipo tiene una larga historia de encuentros en el Vaticano; Juan Pablo II fue nombrado miembro honorífico en el año 2000, y el papa Francisco recibió el mismo título en 2015. En aquella ocasión, Francisco también intentó girar el balón sobre su dedo con un éxito similar al de su sucesor, consolidando una tradición de diplomacia deportiva que ha visitado a nueve papas a lo largo de los cien años de historia del equipo.

La visita ocurre en un momento de gran actividad para León XIV, quien recientemente entregó su primer mensaje de Pascua con un llamado a la paz mundial y tiene previsto iniciar una gira apostólica por África a mediados de este mes. El gesto con los Globetrotters refuerza su mensaje de "llegar a los jóvenes y a las personas de hoy" a través de vías menos convencionales pero altamente simbólicas.

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