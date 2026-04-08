Shohei Ohtani hace historia en la MLB: nueva marca alcanzada por el japonés

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La historia comenzó de forma positiva en el Rogers Centre cuando Ohtani negoció un pasaporte en la misma primera entrada frente a Dylan Cease. Con este boleto, el jugador de dos vías extendió su cadena de juegos consecutivos embasándose a 43, la racha activa más larga actualmente en las Grandes Ligas. Este registro le permite igualar el récord histórico para un pelotero nacido en Japón, anteriormente ostentado en solitario por la leyenda Ichiro Suzuki, consolidando una vez más su capacidad para generar peligro ofensivo de manera constante.

Sin embargo, el panorama fue distinto desde el montículo. Ohtani llegó al compromiso con una racha de 22.2 episodios sin permitir carreras en temporada regular, una seguidilla que se remontaba a agosto del año pasado. Tras una primera salida dominante ante los Guardianes de Cleveland a finales de marzo, el japonés buscaba superar la marca de Mason Miller, quien posee la racha activa más larga de la MLB con 26.2 entradas en blanco. La aspiración se truncó en el segundo episodio, cuando la ofensiva de Toronto logró anotarle una carrera, deteniendo su contador personal en 24.2 tramos.

El desempeño de los Azulejos ante el Ohtani lanzador confirma que el equipo canadiense ha descifrado parte de su repertorio, tal como sucedió en la pasada Serie Mundial donde lo castigaron con severidad. A pesar del traspié desde la lomita, los Dodgers continúan exhibiendo un pitcheo asfixiante que ha limitado la producción de Toronto durante la serie, manteniendo el control del juego colectivo mientras su estrella sigue reescribiendo los libros de récords individuales.

La atención se centra ahora en el próximo compromiso ofensivo de Ohtani, donde tendrá la oportunidad de superar a Ichiro y quedarse en solitario con la marca de más partidos consecutivos embasándose para un japonés. El equilibrio entre su carga de trabajo como abridor y su rol como bateador designado sigue siendo el eje central de la estrategia de los Dodgers en este prometedor arranque de 2026.

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