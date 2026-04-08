El PSG vence con autoridad al Liverpool: dominio parisino en la Champions League

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El conjunto dirigido por Luis Enrique mostró su mejor versión desde el pitazo inicial, adueñándose del balón con un abrumador 75% de posesión durante la primera mitad. El marcador se abrió temprano, apenas al minuto 11, cuando Désiré Doué intentó un remate desde el ángulo del área que, tras desviarse en dos defensores, terminó superando al guardameta del Liverpool. Aunque el dominio sugería una ventaja mayor antes del descanso, el equipo visitante logró resistir las constantes aproximaciones lideradas por el mediocampo parisino.

La sentencia del encuentro llegó en el segundo tiempo, justo cuando el Liverpool intentaba reaccionar. Al minuto 65, tras una asistencia excepcional de João Neves, Khvicha Kvaratskhelia hizo gala de su habilidad individual para dejar en el camino al portero y a varios defensores antes de mandar el balón a la red. El 2-0 dejó al cuadro de Merseyside visiblemente afectado y sin capacidad de respuesta ante un PSG que administró los minutos finales buscando ampliar la diferencia sin arriesgar el resultado.

A pesar de no encontrar el tercer tanto, el balance para los parisinos es sumamente positivo de cara a la definición en Inglaterra el próximo martes. El PSG viajará a Anfield con la confianza de haber anulado el juego ofensivo del Liverpool y con el antecedente reciente de haber logrado la clasificación a la siguiente ronda en ese mismo escenario durante la temporada pasada.

La solidez defensiva y la fluidez en la creación de juego posicionan al PSG como el gran favorito para sellar su pase a las semifinales, mientras que el equipo de Anfield necesitará una noche épica para revertir la desventaja ante el orden táctico de Luis Enrique.

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