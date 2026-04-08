UEFA Champions League: el Atlético de Madrid vence al Barcelona y pone un pie en semifinales

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El Barcelona dominó el ritmo y la posesión durante gran parte del primer tiempo, generando ocasiones claras que no pudo materializar ante un Atlético que se sentía cómodo replegado y esperando su oportunidad. El punto de inflexión llegó justo antes del descanso, cuando Pau Cubarsí derribó a Giuliano Simeone en una jugada manifiesta de gol. El colegiado mostró la tarjeta roja directa al central azulgrana por ser el último hombre, concediendo además un tiro libre que Julián Álvarez ejecutó de manera magistral, colocando el balón en la escuadra para abrir el marcador.

En la segunda mitad, Hansi Flick intentó reorganizar a su equipo con cambios y mayor dinámica, buscando el empate a pesar de la inferioridad numérica. Sin embargo, el Atlético de Madrid gestionó los tiempos con maestría y volvió a golpear cerca del minuto 70. En esta ocasión, un centro preciso de Ruggeri fue conectado por Alexander Sorloth, quien batió la portería local para firmar el 0-2 definitivo que deja la eliminatoria muy de cara para los madrileños.

La falta de contundencia inicial del Barça y la solvencia defensiva del cuadro colchonero marcaron un encuentro donde la expulsión de Cubarsí condicionó totalmente el planteamiento táctico. El equipo de Simeone parece haberle tomado la medida al conjunto catalán en los duelos de eliminación directa de este curso, repitiendo la superioridad mostrada anteriormente en la Copa del Rey.

El próximo martes, el Metropolitano dictará sentencia. El Barcelona viajará a la capital con la difícil tarea de revertir un marcador adverso ante un Atlético que se hace fuerte en casa y que tiene la clasificación a semifinales al alcance de la mano.

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