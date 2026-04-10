Vuelo 131 aterriza con 168 migrantes repatriados este 10 de abril

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada marcada por la emoción y los abrazos, este viernes 10 de abril de 2026 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo 131, que trasladó a un total de 168 venezolanos y venezolanas que emprendieron el camino de regreso al país.

Autoridades nacionales informaron que, entre el grupo de repatriados, destaca la llegada de nueve niños y niñas, quienes, tras pasar tiempo en el exterior, vuelven a Venezuela para integrarse nuevamente a sus entornos familiares y sociales.

Las autoridades encargadas del operativo resaltaron que el reencuentro de estos menores con su tierra es uno de los motores principales de la tarea de retorno seguro y digno.

El operativo, que forma parte de las políticas de atención al migrante, garantiza que los ciudadanos cuenten con el apoyo logístico necesario para un arribo ordenado.

Los 168 pasajeros cumplieron con los protocolos de ingreso correspondientes antes de trasladarse a sus respectivos hogares en diversas regiones del territorio nacional.

El recibimiento de este nuevo grupo estuvo a cargo de funcionarios de diversos órganos de seguridad ciudadana, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube