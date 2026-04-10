Maestros entregan propuestas para recuperar ingreso económico: Delcy Rodríguez lidera reunión con autoridades educativas

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El sector educativo venezolano dio un paso firme en la búsqueda de mejoras contractuales. Voceros del Movimiento Bolivariano de Maestras y Maestros entregaron formalmente al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, un documento con propuestas concretas para la recuperación del ingreso económico y el fortalecimiento de la calidad educativa en el país.

Belkys Bigott, coordinadora nacional del colectivo, destacó que el gremio respalda el anuncio de un "aumento responsable" por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El concepto del "aumento responsable"

Según Bigott, las demandas de los docentes son "conscientes" y no se limitan únicamente al bienestar económico, sino que incluyen un debate profundo sobre la construcción de conocimiento y las nuevas tendencias pedagógicas.

Más allá de las tablas salariales, los docentes anunciaron su incorporación a la "Gran Peregrinación" convocada desde el 19 de abril hasta el 1 de mayo, refiere una NDP.

Esta agenda nacional tiene como objetivo exigir el cese de las sanciones económicas unilaterales de Estados Unidos (EEUU), las cuales el gremio identifica como el principal obstáculo para la normalización total de sus beneficios laborales.

Al respecto, el ministro Héctor Rodríguez, tras recibir las propuestas, reafirmó que el maestro tiene derecho a un ingreso, vivienda, salud y recreación dignos.

Asimismo, anunció el apoyo a una segunda consulta nacional por la calidad educativa, la cual abordará temas de vanguardia como el papel de la inteligencia artificial en las aulas y la situación actual de los profesionales universitarios.

Delcy Rodríguez sostuvo reunión de trabajo con autoridades del sector de educación

A través de sus redes sociales, el Canal Oficial de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela informó este viernes 10 de abril que la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo reunión de trabajo con autoridades del sector de educación.

La publicación que no reveló los detalles del encuentro fue acompañada con imágenes en las que figuran el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, entre otros representantes.

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