¡Saca el paraguas! Inameh preve lluvias y tormentas eléctricas este 12 de abril: regiones afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó clima variado donde las precipitaciones serán las protagonistas.

Durante las primeras horas del día, se espera abundante nubosidad que generará lluvias de intensidad variable en diversos estados de Venezuela. Para la tarde y noche, el panorama se intensificará con la llegada de chubascos fuertes acompañados de actividad eléctrica.

Lluvias este domingo

De acuerdo con el último reporte, las zonas que deben tomar mayores previsiones ante estos aguaceros son los estados: Bolívar, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy y la zona de los Andes.

En el resto del territorio nacional se espera un cielo parcialmente despejado, aunque no se descartan lloviznas rápidas en zonas montañosas del centro.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la capital y sus alrededores (Miranda y La Guaira), la mañana transcurrirá con nubosidad parcial. Sin embargo, después del mediodía aumentarán las nubes en los valles y montañas, lo que podría provocar lluvias cortas al final de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se sentirá un ambiente fresco en las zonas altas de Miranda con mínimas de 17°C, mientras que en el centro de Caracas el termómetro alcanzará los 28°C.

Situación en las regiones

Occidente y Zulia : se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas, especialmente hacia el final del día.

: se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas, especialmente hacia el final del día. Los Llanos y Oriente : el calor será persistente, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 39°C en ciudades como San Juan de los Morros y 38°C en Ciudad Bolívar.

: el calor será persistente, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 39°C en ciudades como San Juan de los Morros y 38°C en Ciudad Bolívar. Región Central: predominará el cielo poco nublado durante gran parte del día, con posibilidad de lluvias dispersas durante la noche en Aragua y Carabobo.

Datos astronómicos del día

Para quienes planifican actividades al aire libre, el sol salió a las 6:18 de la mañana y se ocultará a las 6:38 de la tarde. Actualmente, nos encontramos a dos días de haber pasado la fase de Cuarto Menguante de la luna. Se recomienda a la población en las zonas con pronóstico de tormentas tomar las precauciones necesarias ante la actividad eléctrica.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube