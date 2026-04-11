Delcy Rodríguez recuerda los hechos del 11 y 13 de abril de 2002: La historia debe ser memoria viva

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este sábado el recordatorio de los 24 años de los eventos ocurridos el 11 de abril de 2002.

Durante su intervención, la funcionaria informó sobre la realización de una jornada conmemorativa para el próximo lunes, vinculada al retorno de Hugo Chávez a la presidencia tras los sucesos que lo separaron brevemente del cargo en aquella fecha.

La mandataria confirmó la organización de actividades para el inicio de la semana entrante y enfatizó la importancia de la fecha en el calendario oficial, al señalar que el próximo 13 de abril se recordará la restitución del orden previo, señaló Rodríguez en una alocución transmitida en Venezolana de Televisión (VTV).

"Todo 11 tiene su 13, y nosotros el 13 estaremos celebrando lo que fue el rescate de la democracia, el regreso de nuestro comandante Chávez", declaró la mandataria, quien hizo un llamado a mantener presente el registro histórico de los hechos al afirmar que "la historia debe ser memoria viva para que los pueblos puedan consolidar su camino de autodeterminación".

Mensaje del Ministerio de Interior y contexto histórico

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, adelantó el pasado lunes que la organización política preparó una agenda especial de movilizaciones.

Los registros históricos indican que el 11 de abril de 2002 se produjo una huelga convocada por sectores empresariales y diversas manifestaciones ciudadanas. En ese contexto, Hugo Chávez salió del poder por un período cercano a dos días, tiempo en el cual el empresario Pedro Carmona ejerció la presidencia de facto. El conflicto culminó con la intervención de sectores militares y civiles que permitieron la restitución de Chávez en el Palacio de Miraflores.

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