American Airlines podría incluir a Maracaibo en su plan de retorno a Venezuela: esto se sabe

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La conexión aérea entre Venezuela y Estados Unidos podría experimentar una expansión con el regreso de American Airlines, cuyos vuelos están previstos para el próximo 30 de abril ante la posibilidad de que se incluya al estado Zulia en las operaciones.

La información la adelantó Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), quien precisó que la ruta con mayor probabilidad de inicio es el enlace entre Caracas y Miami; sin embargo, destacó la expectativa del sector sobre la evaluación de Maracaibo como parte de una estrategia de crecimiento progresivo en el territorio venezolano.

Este retorno, previsto para el próximo 30 de abril, pondría fin a una interrupción de servicios directos que se ha prolongado por casi siete años.

Capacidad operativa y aeronaves para la primera etapa

La aerolínea estadounidense ha diseñado un esquema de reactivación ajustado a la demanda inicial del mercado. Para esta fase, se proyecta el uso de aeronaves Embraer 175, las cuales cuentan con una capacidad estimada de 88 pasajeros.

El plan contempla mantener una frecuencia de un vuelo diario para monitorear el comportamiento de la ocupación antes de considerar un aumento en la cantidad de viajes o la apertura de rutas adicionales.

A pesar de los anuncios sobre el posible reinicio de vuelos, la presidenta de Avavit aclaró que los sistemas de reserva aún no reflejan la disponibilidad de los cupos. Puntualizó que las agencias de viajes todavía no cuentan con acceso a las tarifas ni a los cronogramas definitivos de vuelo.

El sector turismo permanece a la espera de la carga oficial de datos en las plataformas globales de distribución para conocer los costos finales y las condiciones comerciales que regirán estos trayectos.

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