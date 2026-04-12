Balance de sectores afectados por las lluvias en Caracas: árboles caídos y anegaciones

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Las intensas precipitaciones registradas este sábado 11 de abril en la ciudad capital provocaron la caída de árboles en diversas zonas de Cadaracas.

Ante estos eventos, el Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) activó un despliegue operativo en distintos sectores para gestionar el retiro de especies arbóreas y monitorear el estado de las vías principales.

Según informó el comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, hubo tres puntos críticos donde árboles ornamentales de gran envergadura cedieron debido a las condiciones climáticas.

Agregó que en la Carretera Vieja Caracas-Los Teques, específicamente en el sector California Sur, un árbol de siete metros de altura cayó sobre una reja perimetral.

Simultáneamente, en el Municipio Chacao, se registró la caída de un árbol de 15 metros de altura en el área de estacionamiento del Centro Comercial Chacaíto, lo que generó la obstrucción del paso vehicular. Un evento similar ocurrió en El Bosque, adyacente a la Iglesia de la Avenida Libertador, donde un ejemplar de 30 metros de altura bloqueó la arteria vial.

"Los efectivos del CBC se encuentran en el lugar planificando las estrategias para dar inicio a las labores de pica y poda", indicó la publicación de Palacios.

Reporte de vialidad y labores de limpieza

En la parroquia Macarao, las autoridades confirmaron la anegación de la vialidad producto del volumen de agua. El balance oficial indicó que en este sector no se reportaron lesionados.

Para la recolección de restos vegetales y sedimentos, se coordinaron esfuerzos entre la Corporación de Servicios del Distrito Capital y la Corporación de Servicios de Libertador.

El cuerpo de bomberos puso a disposición los números de emergencia 911 y el 0212-545.45.45 para el reporte inmediato de cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad física o material de los habitantes.

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