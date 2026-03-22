Alcaldía de Caracas reapertura plaza Benito Juárez tras obra de restauración en la Alta Florida

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Con motivo del aniversario 220 del natalicio del líder mexicano Benito Juárez, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó con respecto a la remodelación de la plaza que lleva por identificativo el nombre del expresidente mexicano.

Por medio de su cuenta de Instagram, Meléndez detalló que la Alcaldía de Caracas llevó a cabo labores de restauración de jardinerías y caminerías en la plaza. Además, la alcaldesa de Caracas destacó que optimizaron los depósitos de desechos sólidos e instalaron un módulo de la Policía de Caracas, con el objetivo de brindar seguridad constante a los ciudadanos que circulan a menudo por el lugar, según reseñó Noticias Venevisión.

Por otro lado, la reapertura del espacio contó con la participación del embajador de México en Venezuela, Leopoldo Gyvés de la Cruz y diversos representantes diplomáticos, quienes aportaron una ofrenda de flores con el objetivo de recordar a Juárez.

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