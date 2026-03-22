Restauración

Alcaldía de Caracas reapertura plaza Benito Juárez tras obra de restauración en la Alta Florida

La alcaldesa de Caracas anunció la remodelación de la Plaza Benito Juárez en la Alta Florida 

Por Ana Maxiel Mariño
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 02:36 pm
Alcaldía de Caracas reapertura plaza Benito Juárez tras obra de restauración en la Alta Florida
Foto: Últimas Noticias

Con motivo del aniversario 220 del natalicio del líder mexicano Benito Juárez, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó con respecto a la remodelación de la plaza que lleva por identificativo el nombre del expresidente mexicano. 

Por medio de su cuenta de Instagram, Meléndez detalló que la Alcaldía de Caracas llevó a cabo labores de restauración de jardinerías y caminerías en la plaza. Además, la alcaldesa de Caracas destacó que optimizaron los depósitos de desechos sólidos e instalaron un módulo de la Policía de Caracas, con el objetivo de brindar seguridad constante a los ciudadanos que circulan a menudo por el lugar, según reseñó Noticias Venevisión.

Por otro lado, la reapertura del espacio contó con la participación del embajador de México en Venezuela, Leopoldo Gyvés de la Cruz y diversos representantes diplomáticos, quienes aportaron una ofrenda de flores con el objetivo de recordar a Juárez. 

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