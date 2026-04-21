¿Cuáles son? Alcaldía de Caracas intervendrá los ocho hospitales tipo 4

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La alcaldía de Caracas anunció el inicio de un plan de abordaje integral destinado a optimizar las instalaciones de los ocho hospitales tipo 4 que funcionan en la ciudad capital y zonas adyacentes.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, compartió los detalles.

En tal sentido, precisó que las acciones las llevará a cabo un equipo multidisciplinario, con la finalidad de mejorar tanto la infraestructura interna como el "punto y círculo" de estos centros de salud de alta complejidad.

De acuerdo con el anuncio, el despliegue atenderá a los principales centros asistenciales del país, donde se reciben diariamente miles de pacientes de todas las regiones.

Los centros de alta complejidad que se atenderán son: Dr. Domingo Luciani, Dr. José Ignacio Baldó, JM de los Ríos, Oncológico Doctor Luis Razetti y Maternidad Concepción Palacios.

También, el hospital Dr. Pérez Carreño, el Dr. José María Vargas, Los Magallanes de Catia y Vargas; este último en el estado La Guaira.

De igual modo, Melendez detalló que, para garantizar la efectividad de las obras, se designaron "padrinos y madrinas", quienes serán los responsables directos de supervisar trabajos críticos como:

Impermeabilización y pintura: Para frenar el deterioro de las fachadas y áreas internas.

Servicios básicos: Atención prioritaria a los sistemas de agua potable y aguas servidas.

Mantenimiento externo: Tala, poda estratégica y gestión eficiente de desechos.

Además de las reparaciones estructurales, el plan incluye el saneamiento ambiental de los alrededores de cada centro de salud.

Por lo que se aplicará el "Plan Chatarra" para remover equipos fuera de uso y escombros que obstruyen las áreas de acceso, mejorando así la salubridad y el flujo vehicular para las ambulancias.

Por otra parte, las autoridades capitalinas también revisaron los avances del Plan de Gestión Integral de Desechos Sólidos, el cual ya se encuentra operativo en 21 avenidas priorizadas de Caracas, buscando integrar la limpieza de las arterias viales principales con el acceso a los centros de salud.

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