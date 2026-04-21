¿Lloverá este martes? Pronóstico del Inameh para las próximas horas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 21 de abril se espera un incremento en la inestabilidad atmosférica debido a una Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) cada vez más activa, lo que provocará precipitaciones de intensidad variable en gran parte de Venezuela.

Además, el Inameh alertó sobre la llegada de una capa de polvo del Sahara al territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, se observan concentraciones de leves a moderadas de estas partículas, una afectación que se mantendrá activa al menos hasta el próximo jueves 23 o viernes 24 de abril.

¿Qué pronostica el Inameh?

Según refiere el Inameh, durante las primeras horas del día se esperan precipitaciones estratiformes en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Zulia y la zona andina.

Igualmente, sobre la Gran Caracas advierten sobre posibles lloviznas aisladas en las áreas montañosas del estado Miranda.

Mientras que para la tarde y noche la formación de mantos nubosos traerá consigo lluvias o chubascos en la región central, centro norte, incluyendo Caracas y estados aledaños.

Del mismo modo, al norte de Anzoátegui, suroeste de Sucre, Zulia, Lara, Falcón, los Andes y llanos occidentales.

El Inameh explica en el reporte sinóptico que la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical al sur del territorio nacional, sumado a los efectos convectivos locales, está generando condiciones propicias para lluvias rápidas pero intensas.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos mantiene un monitoreo constante de estas condiciones atmosféricas.

Finalmente, se recomienda a la ciudadanía, especialmente a quienes padecen afecciones respiratorias, tomar las previsiones necesarias ante la permanencia del polvo del Sahara y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Inameh.

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