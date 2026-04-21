Aumento salarial: Gobierno venezolano se reunió con la OIT

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de los preparativos para las conmemoraciones del próximo 1 de mayo, autoridades del Ejecutivo Nacional y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvieron un encuentro estratégico en la ciudad de Caracas.

El objetivo central de la reunión fue la coordinación técnica del V Foro de Diálogo Social, un espacio clave para la concertación entre el Estado, los empleadores y los sectores sindicales.

La delegación gubernamental reafirmó su política de mantener canales abiertos de interlocución con los organismos internacionales, subrayando que estas mesas de trabajo son fundamentales para garantizar el bienestar integral de la clase obrera venezolana.

Rumbo a una reunión de alto nivel

Este encuentro no solo sirvió para afinar los detalles del foro nacional, sino que también sentó las bases para una próxima reunión de alto nivel con la Dirección General de la OIT.

Esta vinculación directa con la cúpula del organismo busca fortalecer el marco jurídico laboral del país y avanzar en los acuerdos de cooperación técnica suscritos anteriormente.