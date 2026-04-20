ALAV explica los precios de los boletos entre Venezuela y Miami: ¿Se mantendrán esos montos?

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El reinicio de la conexión aérea directa entre Caracas y Miami por parte de American Airlines ha generado gran expectativa, pero también interrogantes debido a los elevados costos iniciales de los boletos.

Este lunes, las principales representantes del sector aeronáutico y turístico del país aclararon los factores económicos detrás de estas tarifas y ofrecieron proyecciones sobre su evolución.

Marisela De Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), explicó que el comportamiento actual de los precios es una respuesta natural al mercado.

Al tratarse de una ruta que retoma operaciones, la aerolínea se encuentra en una fase de observación.

“Es lógico que empiecen así. Las tarifas son un tema de oferta y demanda. Si tú ves una tarifa hoy no va a ser la misma que mañana; va a depender de cuánta demanda ha tenido el vuelo y cuántos asientos quedan”, puntualizó De Loaiza, en entrevista con .Shirley Varnagy

La estabilización del mercado

Por su parte, Vicky Herrera Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo (AVAVIT), subrayó que el sistema aún debe alcanzar un punto de equilibrio. Para Herrera, la clave reside en la competencia y la frecuencia de los vuelos.

Actualmente, existen otras aerolíneas gestionando permisos para cubrir la misma ruta, lo que aumentará la disponibilidad de asientos.

A pesar de los montos iniciales, la vocera destacó como un avance fundamental que la operación ya esté activa en los sistemas de ventas globales.

¿Bajarán los precios?

La respuesta de las expertas es positiva. Ambas coincidieron en que los montos actuales no son definitivos y que la tendencia será a la baja conforme se normalice la operación.

“Los precios irán mejorando en la medida en que se vaya movilizando el mercado y en la medida en que se agreguen más asientos a esta ruta”, aseguró la presidenta de AVAVIT.