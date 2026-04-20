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Este lunes 20 de abril, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía recibió el vuelo número 135 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, transportando a un grupo de 151 repatriados procedentes de Opa-locka, Florida, Estados Unidos (EEUU).

En sus canales oficiales, autoridades nacionales compartieron detalles del retorno de los migrantes venezolanos.

Según el reporte, el grupo de repatriados está conformado por 110 hombres, 33 mujeres y ocho menores de edad, quienes regresan al país tras haber permanecido en territorio estadounidense.

El arribo se produce en el marco de los acuerdos de protección y retorno facilitados por las autoridades nacionales.

A su llegada a la pista de Maiquetía, los connacionales fueron custodiados por un amplio despliegue de los órganos de seguridad ciudadana.

Entre los que figuran funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Sebin, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Además, como parte del protocolo estándar para estos operativos, los 151 migrantes pasaron por un túnel migratorio donde se realizan entrevistas individuales para revisar el estatus, caso particular de cada ciudadano y chequeo integral por parte de instituciones de salud del Estado.

Posteriormente, una vez completado el registro, los órganos de seguridad coordinan el traslado de los repatriados hacia sus hogares en distintos estados del país.

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