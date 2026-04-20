Gobierno nacional anuncia medidas para 51 personas bajo régimen de detención: comunicado

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Como parte del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, el Gobierno de Venezuela informó mediante un comunicado oficial la concesión de medidas alternativas a la privación de libertad para un grupo de 51 personas.

Este lunes 20 de abril precisó que la solicitud formal fue realizada por el Ejecutivo a los órganos del Sistema de Justicia Penal.

De acuerdo con el escrito, el grupo está integrado por personas procesadas o condenadas por delitos vinculados a "diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República".

"En atención a la solicitud realizada, el pasado jueves 16 de abril de 2026, el Ministerio Público requirió ante los órganos de justicia la adopción de medidas alternativas para 51 personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República. Dichas medidas fueron acordadas por los tribunales competentes y ejecutadas en esa misma fecha. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica que seguirá adoptando medidas orientadas a generar las condiciones que favorezcan el reencuentro entre los venezolanos y el fortalecimiento del tejido social de la Nación, como requisito indispensable para la consolidación de la paz y la preservación de la soberanía nacional", dice textualmente parte del documento.

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