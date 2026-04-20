¿Siguen los bonos o habrá aumento salarial?: sector privado lanza estimación este 20 de abril

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A menos de dos semanas para el 1ro de mayo, continúan las estimaciones de cuál podría ser el ajuste salarial que establecerá el Gobierno, según lo indicado por la presidente encargada, Delcy Rodríguez.

Recientemente, el expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, compartió sus aproximaciones para un aumento salarial en el país.

¿Qué dicen sobre el aumento salarial de este 1ro de mayo?

Pisella expresó en entrevista para Globovisión que su apreciación es un aumento de los ingresos a través de los bonos, ya que sería "la menos inflacionaria".

"La presidente tiene esa palabra, y lo va a hacer en función a los ingresos porque así debe ser. En lo personal, prefiero que sea progresivo para que no se transforme en inflación", comentó.

¿Qué se espera para los próximos días?

El actual presidente de Conindustria, Tito López, destacó que la reciente flexibilización de sanciones a través de las licencias generales 56 y 57 de la OFAC, marca un punto de inflexión para el sector productivo del país.

En su opinión la decisión genera:

Confianza financiera.

Reactivación del crédito.

Modernización tecnológica.

Permitir que 6.000 millones de dólares en efectivo ingresen a la economía.

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