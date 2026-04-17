Tomás Socías revela este 17 de abril de cuánto sería el aumento salarial: "Llegó el momento económico del país"

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Este viernes, el analista económico y político, Tomás Socías López, aseguró que Venezuela está "viviendo un cambio político importante en los partidos del Gobierno y de la oposición". A su vez que se refirió al panorama económico de cara al 01 de mayo, día en el que se anunciará un aumento salarial, tal y como fue anunciado el pasado 8 de abril.

"Creo que llegó el momento económico del país", indicó Socías, durante una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión.

Aumento salarial de $100 para el 01 de mayo

En ese mismo sentido, Socías López explicó que, si bien no existen aún los recursos suficientes para aumentar sustancialmente el salario mínimo, espera que en el transcurso de este 2026 haya varios incrementos progresivos.

"En vista de que no hay el dinero suficiente, pudiera estar hablándose de $100, eso no es nada, lo se (...) serían varios aumentos que se van anunciar durante este año, con esto por lo menos se le da una respuesta al venezolano", agregó.

Por último, el también consultor empresarial, celebró el alivio de algunas sanciones que pesaban sobre el sistema financiero venezolano.

"Esta es una medida que va a colocar a Venezuela en el ámbito internacional y al venezolano de a pie lo va a beneficiar porque va a permitir la circulación de la moneda extranjera mejor, sus propios ingresos pueden mejorar y le da una estabilidad a Venezuela", sentenció.

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