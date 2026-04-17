Delcy Rodríguez confirma el regreso de Venezuela al FMI: ¿Qué significa para el país?

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, celebró este jueves el restablecimiento formal de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El anuncio se produce tras un comunicado oficial emitido por la directora del organismo, Kristalina Georgieva, validando la normalización de la representación venezolana.

Durante una alocución oficial, Rodríguez calificó el reingreso al organismo multilateral como “un paso muy importante” que permitirá la reinserción del país en los mercados globales y fortalecerá la estabilidad económica de la región.

Reconocimiento a la gestión diplomática

La mandataria (E) atribuyó este avance a una estrategia de negociación de alto nivel, resaltando la cooperación internacional recibida en los últimos meses.

“Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela. Agradecemos al Gobierno de Estados Unidos, específicamente al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, así como a todos los equipos involucrados en este proceso de buscar la normalización ante el FMI”, expresó Rodríguez.

Asimismo, la presidenta encargada extendió su agradecimiento a los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Qatar, quienes fungieron como facilitadores en el proceso de acercamiento.

“Estas son buenas noticias para nuestro pueblo. En unión nacional abordaremos el camino para que juntos logremos una Venezuela libre de sanciones”, concluyó la mandataria.