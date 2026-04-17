Delcy Rodríguez designa nuevo presidente del Banco Central de Venezuela: Laura Guerra renunció

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La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, informó este jueves la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Laura Guerra.

El cargo será ocupado por, Luis Pérez, un nombramiento que se produce dos días después de que Estados Unidos aliviara las sanciones impuestas al sistema de banca pública del país, incluyendo al organismo emisor.

Luis Alberto Pérez González, formaba parte del cuerpo de directores del BCV, según Decreto N° 5.119, publicado en Gaceta Oficial N° 6.898 Extraordinario, con fecha 11 de abril de 2025.

Venezuela y sus nuevas relaciones con el FMI

Las noticias en el ámbito financiero abundan en las últimas horas en Venezuela, y es que este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la reanudación de las relaciones con el país.

“Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. Las relaciones con Venezuela se habían suspendido en marzo de 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno”, indicó el organismo multilateral financiero.

En respuesta, la presidenta venezolana saludó la decisión y agradeció la gestión de varios países; así como al presidente de EEUU, Donald Trump y al Secretario de Estado, Marco Rubio; por la gestiones realizadas para alcanzar este acuerdo con el organismo multilateral.

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