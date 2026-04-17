Presentarán reforma a la Ley de Lactancia Materna en Venezuela: ¿Elimina beneficios?

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Una reforma parcial a la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna, que desarrolla la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos de la Asamblea Nacional., podría estar completada en mayo, según reseñan medios oficiales.

La primera vicepresidenta de la comisión, diputada María Rosa Jiménez, explicó que una vez culminada, se entregará al Parlamento para su segunda discusión, ya que la misma fue aprobada en un primer debate.

¿Eliminará los beneficios existentes?

La parlamentaria aclaró durante una reunión de la comisión que, esta reforma no eliminará los beneficios ya existentes, sino que más bien cuida los principios y las bondades que garantiza esta ley. Además, reforzará la promoción de una cultura en la sociedad que defienda la lactancia materna.

¿Qué contempla la reforma?

La reforma se está trabajando en cuatro pilares:

Protección jurídica Promoción de la lactancia materna Apoyo (infraestructura y recursos) Acompañamiento a las madres lactantes para mantener los beneficios de la ley.

El presidente de la Comisión de las Familias, diputado Jorge Arreaza, recibió los argumentos y propuestas de la reforma, y destacó que este instrumento legal es fundamental para la protección del hogar y de los lactantes.

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